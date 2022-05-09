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Песни военных лет звучат на площади 400-летия Тюмени

Общество, 13:37 09 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Песни военных лет в сопровождении оркестра исполняют на площади 400-летия Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Праздничный концерт открыл Тюменский филармонический оркестр, компанию коллективу составили актеры Тюменского драматического театра Марина Кошеляева, Дарья Терешина и Василий Цивинский.

Дальше на площади выступят другие артисты, а позже начнется народное караоке.

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