Оригинальные рисунки комикса "Сурвило" Ольги Лаврентьевой из Санкт-Петербурга представлены в тюменском "Космосе"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Выставку "Сурвило" художницы Ольги Лаврентьевой из Санкт-Петербурга открыли в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 9 Мая. В ее основе оригинальные рисунки автора – реальная история бабушки Валентины Викентьевны Сурвило, которая прошла через репрессии и блокаду Ленинграда.

"Для меня важно, что сегодня выставка открылась в Тюмени. Это возвращает меня к воспоминаниям о бабушке. Таким образом продляется ее жизнь, потому что о ней помнят, говорят", - рассказала Ольга в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Вниманию зрителей представлены все 300 страниц книги Ольги, на которых с помощью рисунков и надписей, выполненных тушью, рассказывается как жила Валентина Сурвило в предвоенные годы, как сложилась ее судьба в Великую Отечественную войну и в послевоенные годы. Есть также документы - свидетельства сталинских репрессий.

По словам художницы, работа над созданием книги об истории бабушки шла несколько лет. Она тщательно собирала документальный материал о том времени, записывала интервью с героиней.

"Над сценарием работала долго, переписывала его не раз. Когда были собраны все справочные материалы, написан сценарий, ушло полтора года на создание самой книги от первой до последней страницы, всего 300 страниц", - говорит Ольга.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюмени художница из Санкт-Петербурга впервые прошла в колонне "Бессмертного полка". Штендер заказала заранее в тюменской типографии.

"До этого 9 Мая был всегда семейный праздник. Я ехала к бабушке, мне было кого поздравлять. Потом была пандемия, не было никаких мероприятий. Бабушки не стало в 2020 году. В этом году я решила, что до открытия выставки должна пройти с портретом бабушки в Тюмени, по улице Республики. И мне многие люди, совершенно незнакомые, говорили, что я на нее похожа", - отмечает Ольга Лаврентьева.

Ее выставка в "Космосе" будет работать до конца мая.

А иммерсивный спектакль "ДЫМ" тюменцы увидят на сцене театрального центра до 15 мая. Только один день - 9 Мая - его показывают бесплатно, в остальные дни по билетам. Погрузиться в содержание можно с помощью QR-кода. Затем проект представят в выставочном зале Екатеринбурга.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева