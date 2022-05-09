Более 1 тыс. 500 человек приняли участие в торжественном прохождении войск в Тюмени 9 Мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 1 тыс. 500 человек приняли участие в торжественном прохождении войск, парадных расчетов гарнизона, сводного духового оркестра и параде военной техники в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это курсанты ТВВИКУ, "Аванпоста", учащиеся Президентского кадетского училища, юнармейцы, сотрудники МЧС, МВД и других структур.

В механизированной колонне прошли 26 единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобиль, бронетранспортер, буксирно-моторные катера, машина радиационной, химической и биологической разведки.