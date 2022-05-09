Владимир Путин: преданность Отчизне – главная ценность российского народа

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Преданность Отчизне – главная ценность российского народа и надежная опора независимости страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая Парад Победы в Москве.

Он отметил, что сегодня на Красной площади плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов России, в том числе те, кто прибыл из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий.

"Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри расслабить, расколоть нас. Ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от пуль и осколков, как родные братья. И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа", - сказал президент.

Он подчеркнул, что те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показал пример героизма на все времена. Это поколение победителей и мы всегда будем равняться на них.

"Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился. Обращаюсь сейчас к нашим Вооружённым Силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам", - подчеркнул президент.

Он добавил, что гибель каждого российского солдата и офицера – это горе и невосполнимая утрата для родных и близких. И сегодня государство, регионы, предприятия, общественные организации делают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им.

Любовь Голышева