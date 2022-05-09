Памятники участникам Великой Отечественной войны в Голышманово - под особым вниманием власти и жителей

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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32 памятника участникам Великой Отечественной войны, которые находятся на территории Голышмановского городского округа, постоянно содержатся в порядке. Память о земляках бережно чтут потомки. На фронт забрали 6 тыс. 864 голышмановца. Погибли, защищая Родину, 3 тыс. 904 воина. Из них почти 1 тыс. 900 пропали без вести.

В 1967 году в память о павших в годы Великой Отечественной войны на улице Ленина поселка Голышманово начали обустраивать мемориальный комплекс. Спустя год там провели первый митинг в честь Дня Победы. Через 10 лет была открыта мемориальная стена, в которую были вмонтированы плиты с именами погибших солдат-земляков. В 1985 году Александр Игнатьевич Леонович, автор обелиска, дополнил комплекс звездой, торжественности добавил Вечный огонь. Реконструкция была проведена в 1995 году. У памятника всегда живые цветы.

Ежегодно мемориальный комплекс благоустраивают, а нынче площадь памятного места расширяют. Как рассказал заместитель главы Голышмановского округа Олег Швецов, территорию бывшей конторы Райпотребсоюза, стоявшей рядом, очистили от мусора ещё прошлой осенью. К 9 Мая там уложат брусчатку, установят скамьи, вазоны для цветов. Также будет оборудован спуск для маломобильных групп населения, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".