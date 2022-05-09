Эпизоды из жизни Героя Советского Союза показывают в окнах мультицентра "Моя территория" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Почти 100 тыс. тюменцев встали в строй "Бессмертного полка"

Эпизоды из биографии Героя Советского Союза Василия Иннокентьевича Давыдова показали в окнах мультицентра "Моя территория" на ул. Ванцетти в Тюмени 9 Мая.

Как отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина, личность героя Василия Давыдова выбрали неспроста. Он участвовал в нескольких сражениях, некоторое время жил и работал в Тюмени.

Задействовали четыре окна молодежного пространства. В первом была показана жизнь Василия Давыдова до войны, когда он работал учителем в школе. В сценке он учит октябрят. На табличке под окном можно узнать, что Василий Давыдов родился 20 декабря 1919 года в с. Большой Улуй. В 1939 году он окончил Ачинское педагогическое училище и сразу после выпуска стал работать учителем в Поваренкинской школе. Во втором окне – сцена лечения в лазарете после ранения. В третьем представили сцену водружения Знамени над Рейхстагом. Заглянув в четвертое окно, прохожие могли увидеть сцену из жизни героя после войны. Тогда Василий Давыдов на несколько лет переехал жить и работать в Тюмень. Был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени.

Под каждым окном закреплены таблички с QR-кодами, перейдя по которым можно прослушать биографию Героя Советского Союза.

"Наша команда каждый год думает, что сделать ко Дню Победы, чтобы рассказать молодежи об исторических личностях, поделиться историей страны. Мы решили сделать акцию, похожую на "Окна Победы". У нас это не просто рисунки на окнах, а живые фигуры, которые показывают, что происходило в жизни героя. Таким образом хотим показать его историю и историю страны", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" креативный менеджер мультицентра "Моя территория" Дарья Краснова.

Команда "Моей территории" организовала акцию вместе с представителями других сообществ: стуотрядов, регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, движения "Волонтеры-медики".

Инна Пахомова