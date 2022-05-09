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Эпизоды из жизни Героя Советского Союза показывают в окнах мультицентра "Моя территория" в Тюмени

Общество, 13:51 09 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Эпизоды из биографии Героя Советского Союза Василия Иннокентьевича Давыдова показали в окнах мультицентра "Моя территория" на ул. Ванцетти в Тюмени 9 Мая.

Как отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина, личность героя Василия Давыдова выбрали неспроста. Он участвовал в нескольких сражениях, некоторое время жил и работал в Тюмени.

Задействовали четыре окна молодежного пространства. В первом была показана жизнь Василия Давыдова до войны, когда он работал учителем в школе. В сценке он учит октябрят. На табличке под окном можно узнать, что Василий Давыдов родился 20 декабря 1919 года в с. Большой Улуй. В 1939 году он окончил Ачинское педагогическое училище и сразу после выпуска стал работать учителем в Поваренкинской школе. Во втором окне – сцена лечения в лазарете после ранения. В третьем представили сцену водружения Знамени над Рейхстагом. Заглянув в четвертое окно, прохожие могли увидеть сцену из жизни героя после войны. Тогда Василий Давыдов на несколько лет переехал жить и работать в Тюмень. Был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени.

Под каждым окном закреплены таблички с QR-кодами, перейдя по которым можно прослушать биографию Героя Советского Союза.

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"Наша команда каждый год думает, что сделать ко Дню Победы, чтобы рассказать молодежи об исторических личностях, поделиться историей страны. Мы решили сделать акцию, похожую на "Окна Победы". У нас это не просто рисунки на окнах, а живые фигуры, которые показывают, что происходило в жизни героя. Таким образом хотим показать его историю и историю страны", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" креативный менеджер мультицентра "Моя территория" Дарья Краснова.

Команда "Моей территории" организовала акцию вместе с представителями других сообществ: стуотрядов, регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, движения "Волонтеры-медики".

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , День Победы , праздник

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