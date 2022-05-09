90-летняя жительница Ишимского района каждый год приходит на празднование Дня Победы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Восемь тружеников тыла проживают в селе Гагарино Ишимского района. 90-летняя Екатерина Лохман нашла силы прийти на митинг, посвященный 77-летию со дня Великой Победы в Великой Отечественной Войне.

Она, по ее словам, каждый год старается приходить на митинг. 9 Мая для нее - день, когда вся страна вспоминает героев, это день радости и скорби. "Я считаю, что это один из самых важных праздников в нашей стране. В этот день слезы выступают на глазах за горести и муки, выпавшие на долю всех людей", - поделилась Екатерина Лохман.

Здоровья и мирного неба над головой пожелала труженикам тыла председатель Совета ветеранов Надежда Усачева.

"У нас в селе не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны, остались лишь те, кто жил в послевоенное время. Встречаемся с ними, они говорят, что жить можно, все есть, только здоровья не хватает. Даже те, кто не был на войне, чувствуют радость этого дня. Этот праздник нужен всем нам, чтобы мы помнили и не допускали новых войн", - подчеркнула она.

Ирина Шемякина