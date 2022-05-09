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Праздничный концерт с филармоническим оркестром и народным караоке прошёл на площади 400-летия Тюмени

Общество, 15:44 09 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничный концерт в честь 77-летия победы в Великой Отечественной Войне с филармоническим оркестром и народным караоке прошёл на площади 400-летия Тюмени 9 мая.

Мероприятие открыл Тюменский филармонический оркестр, который аккомпанировал актерам Тюменского драматического театра Марине Кошеляевой, Дарье Терешиной и Василию Цивинскому. Они исполняли песни военных лет. Для гостей праздника выступили и другие творческие коллективы Тюмени. После этого сами гости приняли участие в народном караоке, где исполнили свои любимые композиции.

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Андрей Компанеев пришел на концерт с супругой и двумя детьми. "Сегодня мы впервые поучаствовали в шествии "Бессмертного полка". Раньше просто ходили, смотрели, потому что дочки еще маленькие были. А сейчас они подросли, и мы всей семьей почтили память моего деда", - рассказал Андрей.

Дедушка Андрея Алексей Компанеев воевал в авиационном полку, прошел всю войну, получил контузию. Умер в 71-летнем возрасте в 1995 году.

Супруги Орловы с сыном впервые были на праздновании Дня Победы в Тюмени. "Мы недавно переехали в Тюмень. 9 Мая празднуем здесь впервые. Хочется сказать, что организация мероприятий и сами концерты здесь на высшем уровне. Нам все нравится", - поделилась Анастасия Орлова.

Юлия Карандашева

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# 9 мая , День Победы , площадь 400-летия Тюмени , Тюменская область

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