Росгвардия поздравила персональными парадами ветеранов в Тюменской области

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

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Ветеранов службы, фронтовиков и тружеников тыла поздравили с праздником сотрудники территориального управления Росгвардии, военнослужащие кинологического центра Уральского округа войск национальной гвардии и кадеты в рамках Всероссийского патриотического проекта ведомства "Парад идет к ветерану", приуроченного к 77-й годовщине Великой Победы.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, в Тюмени и Ишиме представители Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии, сотрудники территориального управления ведомства вручили заслуженным людям подарки, цветы, а также исполнили песни военных лет и прошли торжественным маршем во дворах, где проживают участницы Великой Отечественной войны - Вера Дмитриевна Марина, Надежда Васильевна Барышникова, труженики тыла - Борис Павлович Вислов, Мария Федоровна Отришко.

Ветеран Великой Отечественной войны Вера Дмитриевна Марина по сложившейся традиции пригласила в гости офицеров и председателя Совета ветеранов отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Тюменской области подполковника запаса Александра Бухарина.

Вере Дмитриевне в декабре прошлого года исполнилось 95 лет. Но, не смотря на преклонный возраст и трудности, через которые ей пришлось пройти, она оптимистично смотрит в будущее, сочиняет стихи, активно участвует в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, а также посещает региональный центр активного долголетия.

"Я люблю жизнь, многие события сохранились в памяти. Но самым не забываемым был и остаётся День Победы. Улыбайтесь, танцуйте, чаще пойте песни, любите Родину и друг друга. Цените то, что имеете, храните мир и спокойствие, которые наше поколение завоевало такой огромной ценой. Поздравляю всех с Днём Великой Победы, и пусть всегда над нами будет ясное небо", - пожелала Вера Дмитриевна.

Свой боевой путь она начала в марте 1943 года, когда была призвана в войска НКВД. Служила стрелком, принимала участие в охране общественного порядка и военных объектов на освобожденных от фашистов территориях Кубани. Конвоировала военнопленных немецких солдат. Участвовала в поимке шпионов, диверсантов и дезертиров. С октября 1944 г. по сентябрь 1945 г. восстанавливала из руин Новороссийск. Демобилизовалась в сентябре 1945 года.

С 1969 года проживает в Тюмени. Долгое время женщина проработала на железнодорожной станции Утяшево. В 1979 году вышла на заслуженный отдых. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией" и многочисленными юбилейными, ведомственными медалями.

Завершив мероприятия на улице Мелиораторов, военнослужащие Росгвардии парадным строем вошли во двор на улице Республики Тюмени, где проживает ветеран трудового фронта, майор в отставке Борис Павлович Вислов. Борис Павлович вместе с росгвардейцами исполнил песни военных лет, а также поздравил всех с праздником 9 Мая.

Трудовая деятельность Бориса Павловича началась осенью 1942 года. Работал в колхозе, доставлял на конной повозке горюче-смазочные материалы в полевой стан для единственного оставшегося в хозяйстве трактора, а в остальное время трудился на различных полевых работах.

После войны долгое время служил в войсках правопорядка. Имеет 12 государственных и ведомственных наград, а также более 50 поощрений от командиров и начальников.

А во дворе улицы Одесской кадет Росгвардии и мэра Тюмени Руслана Кухарука встретила участница Великой Отечественной войны Надежда Васильевна Барышникова. Глава города и юные росгвардейцы поздравили Надежду Васильевну, поблагодарили ее за неоценимый вклад в Великую Победу и многолетнюю преподавательскую деятельность.

Надежда Барышникова начала свой профессиональный путь в 17 лет. В родной школе в Омутинском районе проводила занятия по немецкому языку, рисованию и физкультуре.

В 1940 году молодая учительница поступила на заочное отделение Ишимского педагогического техникума. В августе 1942 года добровольцем ушла на фронт. Служила на Ленинградском направлении связистом-телеграфистом.

После войны вновь пришла работать в школу. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За оборону Ленинграда" и другими.

В городе Ишиме Тюменской области труженицу тыла Марию Федоровну Отришко поздравили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, представители администрации города, общественных и ветеранских организаций, городские творческие коллективы.

Мария Фёдоровна в детстве находилась далеко от линии фронта, была восьмым ребёнком в многодетной семье. С 12 лет начала свою трудовую деятельность. Работала на заготовках леса для фронта на Дальнем Востоке. В послевоенные годы более 15 лет прослужили во вневедомственной охране.

В завершении участники мероприятий поблагодарили росгвардейцев за праздничное настроение, а также постоянную поддержку и помощь, которые они оказывают поколению победителей.