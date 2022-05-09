Автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя" провели росгвардейцы на улицах Тюмени

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

В ежегодной акции "Нам дороги эти позабыть нельзя", посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин, сотрудники вневедомственной охраны и кадеты, представители Общероссийской организации "Офицеры России", ветеранских и молодёжных организаций, воспитанники детско-юношеских центров.

Одним из почётных гостей мероприятия стал генерал-майор Николай Тутрин, который с 2001 по 2007 гг. занимал должность заместителя командующего войсками правопорядка Северо-Кавказского округа.

В память о героической стойкости советских солдат по улицам областного центра проехали служебные автомобили одного из подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, других силовых ведомств и служб. Возглавляла автоколонну раритетная послевоенная техника.

Памятный автопробег символично стартовал у памятника Героя Советского Союза лейтенанта А.М. Кижеватову, который в июне 1941 года, будучи начальником 9-й пограничной заставы 17-го Брестского пограничного отряда войск Народного комиссариата внутренних дел СССР, принял бой с фашистскими захватчиками и геройски погиб. К подножию монумента участники возложили цветы и почтили память защитников Отечества минутой молчания.

Затем колона под знамёнами Великой Победы, Росгвардии, других родов и видов войск, а также флагами России проехала по главным улицам города. Местами остановок и торжественных митингов стали - сквер "Прощание", Аллея Славы ТВВИКУ, Историческая площадь, площадь Памяти, сквер Десантников, площадь у памятника Герою Советского Союза И. И. Федюнинского, а завершился маршрут в Комсомольском сквере.

Мероприятия в местах остановок сопровождала знаменная группа и почётный караул кадет Росгвардии. Песни военных лет, залпы салюта, выставки раритетной техники и вооружения, поздравительные и благодарственные слова ветеранам от участников автопробега никого не оставили равнодушным.

Колонну на всем пути приветствовали проезжающие мимо водители и пешеходы. По дороге к участникам патриотического пробега присоединялись неравнодушные тюменцы.

В Комсомольском сквере начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин, приветствуя присутствующих, отметил: "Этот автопробег ещё раз продемонстрировал нам, наши земляки свято чтут героев Великой Отечественной войны и помнят ратный и трудовой подвиг тюменцев. Наши земляки уходили на фронт, бесстрашно сражались с врагом. Не жалея сил трудились на заводах, предприятиях, в полях и госпиталях. Низкий поклон ныне живущим ветеранам и вечная память павшим. Поздравляю всех с наступающим праздником! Желаю мирного неба над головой!".

Руководитель теруправления ведомства поблагодарил организаторов мероприятия, в частности директора департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергея Борисевича, директора детско-юношеского центра "Град" Эдварда Гиносяна, а также руководителя регионального отделения Общероссийской организации "Офицеры России" Александра Сукаченко.

В завершении акции желающие смогли отведать солдатскую кашу и горячий ароматный чай из полевой кухни.