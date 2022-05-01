БТР-82АМ, "Тайфун-К" и "Уран-6" колонной прошли по улицам Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Современная военная техника прошла по улицам города в День Победы, 9 Мая. Горожане и гости Тюмени увидели 22 образца боевых машин, находящихся на вооружении инженерных войск российской армии.

В их числе – бронетранспортер БТР-82АМ, бронеавтомобиль многоцелевого назначения "Тайфун-К", робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".

Посмотреть на военную технику специально пришел шестилетний Егор со своей мамой Светланой. Об этом тюменка рассказала корреспонденту "Тюменской линии". Женщина отметила, что сын обожает играть в танки и любит военные фильмы, особенно, где вблизи показана подобная техника.

"У нас дома целая коллекция этих танков. Недавно, если не ошибаюсь, купили бронетранспортер. Раскраски и журналы тоже на военную тематику. Уже не знаю куда складывать это все. Но знаете, я рада, что он так увлечен. Интересно за ним наблюдать и сердце радуется", — поделилась Светлана.

В восторге остались и девушки – Анджела и Вероника. Они фотографировались на фоне военной техники и махали парням в кабинах.

"Мы с подругой, на самом деле, просто гуляли и даже не знали, что проедет колонна. Интересно было посмотреть, фотографии разместим сейчас в соцсетях. Получили позитивные эмоции", — добавила Вероника.

Рядом стоящему Ивану понравились понтонные переправы, которые провезли на технике.

"Это быстровозводимые мосты через воду. Представьте, что целый мост закинули в машину и перевезли до места назначения, чтобы потом расправить в воде. Мобильность зашкаливает. Если бы еще нам продемонстрировали, как они расправляются, то было бы круто", — отметил тюменец.

Демонстрация современной военной техники - одно из ярких мероприятий в День Победы в Тюмени. Днем жители и гости областной столицы наблюдали торжественное прохождение войск, парадных расчетов гарнизона, сводного духового оркестра и парад военной техники. Всего более 1,5 тысяч человек приняли в нем участие - это курсанты ТВВИКУ, "Аванпоста", учащиеся Президентского кадетского училища, юнармейцы, сотрудники МЧС, МВД и других структур.

Виктория Макарова