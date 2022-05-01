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Тюменский театр кукол отметил День Победы показами "Солдатской краюхи"

Общество, 21:46 09 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двумя показами спектакля "Солдатская краюха" отметил Тюменский театр кукол 9 Мая.

Перед спектаклем коллектив организовал мини-концерты около входа в театр и в сквере Владислава Крапивина. Люди, услышав мелодии прошлых лет, подходили ближе, где им уже рассказывали о запланированных на 9 Мая показах.

Спектакль "Солдатская краюха" – не новинка. Он появился в репертуаре театра давно. Создан по мотивам повести Ильи Туричина "Крайний случай". Речь в постановке идет о простом парне Иване, который ушел на фронт. Провожая, мать дала ему краюху хлеба, которая впоследствии выручала его в пути.

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На показе "Солдатской краюхи", который стартовал в 18 часов, зал заполнился практически полностью. Что интересно, увидеть постановку пришли как семьи с детьми, так и пожилые люди. Посетить театр кукол 76-летней Зое Махиновой посоветала ее 40-летняя дочь. "Мне так все понравилось, и движения актеров, и маленькая девочка на сцене – играет как настоящая артистка. Спектакль поставлен очень хорошо. Я столько прожила и такого никогда не видела", – поделилась зрительница.

Игра актеров вызвала живой отклик у зрителей. Некоторые в зале не сдерживали слез, а после завершения обсуждали увиденное.

Инна Пахомова

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# День Победы , спектакль , Тюменский театр кукол

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