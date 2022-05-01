Сотрудники Роснефти провели "Забег Победы" в Тюмени

| Фото: «РН-Уватнефтегаз» | Фото: «РН-Уватнефтегаз»

Сотрудники тюменских предприятий нефтяной компании "Роснефть" организовали "Забег Победы".

Легкоатлетический забег, в котором участвовали более 100 работников "РН-Уватнефтегаза", "Тюменского нефтяного научного центра", "Тюменнефтегаза" и "Кынско-Часельского нефтегаз", а также дети сотрудников, стартовал на набережной реки Туры от "Конторы пароходства". Преодолеть дистанцию, протяженностью около 2 километров, по отзывам участников, было не сложно. Тем более, что за плечами многих не один массовый старт.

По словам главного специалиста отдела корпоративной собственности и корпоративного управления "РН-Уватнефтегаза" Ольги Южаковой для нее и коллег это спортивное мероприятие имеет особое значение.

"9 мая – мой любимый праздник. Мой дедушка, Коньков Федор Филиппович, ушел на фронт, когда ему было 17 лет. Старшие братья уже воевали, и он считал, что тоже должен, хотя по возрасту не подлежал мобилизации. Добавил себе год и его взяли. Прошел войну артиллеристом, вернулся домой, вырастил детей", - рассказала Ольга Южакова.

Она часто участвует в спортивных мероприятиях компании, а в забеге, который приурочен Дню Победы впервые. И тем значимей для нее мероприятие.

| Фото: «РН-Уватнефтегаз» | Фото: «РН-Уватнефтегаз»

Еще одна участница – третьеклассница Арина Мурзина пришла на забег вместе с мамой Татьяной. Девочка рассказала, что занимается бегом и часто выступает на состязаниях, которые организуют в компании. Впечатлений от пробега у Арины много. Говорит, что волновалась, но поскольку любит бегать, то справилась.

Главный маркшейдер "Тюменьнефтегаза" Михаил Ощепков регулярно занимается спортом и по возможности старается участвовать в спортивных мероприятиях.

"Эту дистанцию мы пробежали хорошо, дружно, получили заряд энергии, бодрости. В юности я занимался лыжным спортом, а сейчас стараюсь поддерживать форму. История моей семьи, как и практически у всех, связана с Великой Отечественной войной. Думаю, что легкоатлетический марафон в честь Дня Победы – это дань уважения человеческому подвигу и наша солидарность, сохранение общей памяти", - подчеркнул Михаил Ощепков.

Завершили легкоатлетический забег в честь Дня Победы нефтяники флешмобом, выстроившись в форме цифр 77. Так коллективы предприятий компании "Роснефть" - отдали дань уважения ветеранам Великой Победы.

Отметим, забег стал финальным событием в череде мероприятий, организованных сотрудниками компании ко Дню Победы. Так, над промыслами Уватского проекта были подняты Знамена Победы, в Тюмени "РН-Уватнефтегаз" организовал митинг у Вечного огня и чествование тружеников тыла и детей войны, а в "Роснефть-классе" школы №25 состоялась тематическая встреча с ветераном, на которой старшеклассники многое узнали из истории Тюмени тыловой и ее доблестных жителей.

Оксана Корнеенкова