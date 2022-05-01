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Тюменцам рассказывают об истории города в годы войны в передвижном музее

Общество, 16:04 12 мая 2022

скриншот видео тюменского отделения "Молодой гвардии" | Фото: скриншот видео тюменского отделения "Молодой гвардии"

В передвижном тематическом музее "Автобус Памяти" тюменцам расскажут об истории города времен Великой Отечественной войны и вкладе жителей в победу.

Как сообщают в региональном отделении организации "Молодая гвардия", в автобусе размещены исторические экспонаты и информационные стенды с историями о подвигах тюменцев, работе школ, заводов и госпиталей.

Передвижной музей останавливается у учебных заведений города. Тюменцы, которые хотят, чтобы автобус приехал в их учебное заведение, могут написать в личные сообщения группы "Молодой гвардии" во ВКонтакте.

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# автобусы , Великая Отечественная война , Молодая гвардия

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