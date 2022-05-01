В Тюмени встретили "Эшелон Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцы могут побывать в вагонах "Эшелона Победы" вечером 16 мая

Легендарный паровоз "Лебедянка" привел "Эшелон Победы" в Тюмень 16 мая. Состав торжественно встретили тюменцы и гости города.

Праздничную программу открыл военный оркестр ТВВИКУ. С тематическими номерами выступили творческие коллективы. Тюмень стала 20 станцией "Эшелона Победы".

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, у горожан есть уникальная возможность ощутить те самые чувства, которые были у наших земляков 77 лет назад.

"Именно тогда с войны начали возвращаться поезда. Первый такой поезд прибыл в Москву 10 мая. Затем они начали разъезжаться по всей стране. В конце июня здесь, на тюменской земле, встречали первый такой состав. Тюменская область тогда входила в состав Омской области. Надо отметить, что каждый пятый человек ушел на фронт в то нелегкое время. Возвращавшихся с войны встречали со слезами, радостью, цветами. "Эшелон Победы" даст нам окунуться в эти ощущения, посмотреть на "Лебедянку", "Катюшу", танк Т-34, увидеть все это и потрогать", - сказал Андрей Пантелеев.

"Эшелон Победы" состоит из отреставрированных вагонов, которые эксплуатировались в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. На открытых двухосных платформах установлены образцы военной техники и станки с механизмами.

17 мая поезд встретят жители Ишима, 18 мая он остановится в Тобольске.

Отметим, "Эшелон Победы" выдвинулся из Перми 30 апреля. Всего поезд сделает остановки на 27 станциях. Конечной точкой его маршрута станет Нижневартовск. Остановку там поезд сделает 22 мая.

Инна Пахомова