Тюменцы посетили вагон "Эшелона Победы", где выпекали хлеб для нужд фронта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Евгений Заболотный: "Эшелон Победы" напоминает нам о том, что после сражений обязательно придет победа

Хлебопекарня, санпропускник, аптека-перевязочная находятся в "Эшелоне Победы", который прибыл в Тюмень 16 мая.

В каждом вагоне посетителей встречают экскурсоводы. В хлебопекарне установлены специальные чаны, в которых замешивали тесто, и огромная печь. "Тесто формировали и выкладывали в формы. Выпекали хлеб в этой большой печи. Готовый хлеб хранили в специальных шкафах", — рассказала ведущий методист музея истории науки и техники Свердловской железной дороги Татьяна Беккер.

Этот вагон послевоенного периода — его построили в 50-е годы, но он идентичен тем вагонам, которые ходили в годы войны. За сутки в вагоне-хлебопекарне производили две с половиной тонны хлеба. В основном им снабжали военных. Если состав дислоцировался неподалеку от мест сражений, то хлеб давали и мирным жителям.

Хлебопекарня дополнила эшелон в 2022 году, как и санпропускник, электростанция, кухня.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В "теплушке" гостям рассказывают, что официально она называлась "нормальный товарный вагон". Вагоны начали использовать на российских железных дорогах с 1870-х года. В годы Великой Отечественной войны в нем перевозили личный состав формирований Вооруженных сил. "Вагон оборудован трехъярусными нарами. Стены, пол и двери утеплялись. За 1941 год перевезли более двух миллионов людей и грузы. Один такой вагон мог разместить 40 человек. Также здесь перевозили лошадей. Для перевозки животных сооружались стойла для восьми животных", — рассказала экскурсовод Олеся Каргаполова.

Заместитель начальника отдела по сохранению исторического наследия Свердловской железной дороги Светлана Одиноких рассказывает тюменцам о первых бронепоездах, о роли железнодорожников в целом.

Поезд прибыл на тюменский вокзал в 12 часов 40 минут. Горожане ждали его на платформе. Многие пришли семьями, выстраивались в очередь, чтобы попасть в вагоны, в которых проводили экскурсии. Желающие смогут еще раз осмотреть состав, побывать внутри вагонов с 18 до 20 часов.

17 мая ретропоезд остановится в Ишиме, 18 мая его встретят тоболяки.

Инна Пахомова