Евгений Заболотный: "Эшелон Победы" напоминает нам о том, что после сражений обязательно придет победа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Эшелон Победы", который прибыл на железнодорожный вокзал Тюмени 16 мая, напоминает нам о том, что какими бы тяжелыми ни были бои, но после них обязательно придет победа. То, что нам необходимо и сегодня. Об этом сказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, выступая на приуроченной к встрече поезда праздничной программе.

"Эшелон Победы" связывает нас с героическим прошлым нашей страны, свидетельствует о тяжелейших годах сражений, силе и стойкости предков, дает понять, что какой бы тяжелой ни была война, правда и победа за теми, кто против нацизма, кто несет добро и справедливость", — сказал Евгений Заболотный.

Тюмень стала 20 станцией "Эшелона Победы". Праздничную программу встречи состава открыл военный оркестр ТВВИКУ. С тематическими номерами выступили творческие коллективы.

17 мая с 12 часов 40 минут до 14 часов 10 минут ретропроезд могут осмотреть жители Ишима. В Тобольске состав остановится 18 мая. Он пробудет в городе с 12 часов 40 минут до 15 часов 40 минут.

Инна Пахомова