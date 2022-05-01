"Эшелон Победы" остановится в Тобольске утром 18 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ретропоезд "Эшелон Победы" с отреставрированными вагонами сделает остановку в Тобольске 18 мая. Посмотреть на поезд горожане могут с 8 часов 30 минут до 9 часов 55 минут.

Состав ведет паровоз "Лебедянка". Эшелон состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и тяжелый послевоенный период. На открытых двухосных платформах установлены образцы военной техники и станки с механизмами.

Напомним, 16 мая "Эшелон Победы" прибыл в Тюмень. Многие пришли семьями, выстраивались в очередь, чтобы попасть в вагоны, в которых проводили экскурсии.

17 мая "Эшелон Победы" встретят в Ишиме. Он простоит здесь с 12 часов 40 минут до 14 часов 10 минут. Конечной точкой маршрута станет Нижневартовск 22 мая.

Инна Пахомова