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Тоболяки изучают экспозиции "Эшелона Победы"

Общество, 13:40 18 мая 2022

Telegram-канал Максима Афанасьева

"Эшелон Победы" прибыл в Тобольск в 12 часов 40 минут 18 мая. Жители города устремились к составу. До 15 часов 40 минут у них есть возможность изучить историю Великой Отечественной войны по трем тематическим экспозициям поезда.

Об этом глава города Максим Афанасьев написал в своем Telegram-канале.

"Спасибо всем участникам и организаторам за возможность окунуться в эту уникальную атмосферу Победного мая 1945 года! Это наша история, которую мы не дадим никому забыть. Отреставрированный состав ведет легендарный паровоз "Лебедянка". Три тематические экспозиции посвящены военно-санитарным перевозкам, эвакуации предприятий, перевозкам солдат и военной техники", - говорит он.

Telegram-канал Максима Афанасьева

Напомним, в Тюмень легендарный паровоз "Лебедянка" привел "Эшелон Победы" 16 мая. Тюмень стала 20 станцией, где побывал поезд.

Анжела Лебедева

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# Великая Отечественная война , Максим Афанасьев , поезда

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