АО "Транснефть-Сибирь" обеспечивает надежную работу производственных объектов в пожароопасный период

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Безопасность работы производственных объектов в условиях пожароопасной ситуации в регионах присутствия обеспечивает АО "Транснефть-Сибирь".

C 1 апреля 2022 года в пятикилометровой охранной зоне производственных объектов предприятия на территории регионов присутствия произошло 10 загораний, во всех случаях ликвидация пожаров выполнена с участием нефтепроводчиков. В общей сложности для тушения природных пожаров в указанный период были привлечены 48 человек и 18 единиц техники, в том числе 38 работников и 10 единиц техники АО "Транснефть-Сибирь", а также силы и средства Авиалесоохраны, МЧС России по Тюменской и Курганской областям.

Благодаря своевременному реагированию добровольной пожарной дружины ЛПДС "Исетское" Тюменского УМН 10 мая 2022 года удалось оперативно ликвидировать лесной пожар площадью 50 га вблизи деревни Битюки Исетского района (Тюменская область). "Населенный пункт располагается в 3,5 км от ЛПДС "Исетское" и линейной части магистральных нефтепроводов. Совместными усилиями нам удалось спасти от огня жилые дома сельчан, а также храм, который мы восстанавливаем всем миром, в том числе и при участии предприятия "Транснефть-Сибирь". Администрация Исетского района благодарит руководство предприятия за оказанную помощь", - отметил глава Исетского муниципального района Теньковский.

Кроме того, АО "Транснефть-Сибирь" выделило администрации Белозерского района Курганской области бульдозер для защиты от природных пожаров деревни Редькино. Помощь в виде спецтехники оказана в рамках непрерывного взаимодействия предприятия с органами управления территориальной подсистемы РСЧС региона.

На предприятии осуществляется ежедневный противопожарный мониторинг производственных объектов. Для оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облеты, организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России. На объектах предприятия созданы группы по тушению пожаров. Проведена расчистка от растительности охранных зон и обустроены минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов. Специалисты АО "Транснефть-Сибирь" провели проверку источников противопожарного водоснабжения, средств первичного пожаротушения, проверку и испытание пожарно-технического вооружения. На боевом дежурстве ежедневно находятся 250 работников пожарной охраны и 75 единиц пожарной техники.

АО "Транснефть-Сибирь" обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. В пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, складировать сухую траву и деревья, промасленные материалы и оборудование, пилить и вырубать деревья.