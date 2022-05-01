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В Тюменской области потушили три лесных пожара на площади более 1 тыс. 424 га

Общество, 09:31 17 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три лесных пожара на площади более 1 тыс. 424 га потушили в Тюменской области за сутки. Зарегистрировано два новых. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного комплекса 17 мая.

В области действуют пять лесных пожаров, два из которых удалось локализовать.

17 мая на всей территории субъекта установлен третий класс пожарной опасности. По погодным условиям на 18 и 19 мая прогнозируется аналогичная ситуация.

Напомним, до 26 мая в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне и углях. Организациям нельзя проводить пожароопасные работы.

О нарушениях в лесу можно сообщить через мобильное приложение "Берегите лес", по телефонам прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, региональной диспетчерской службы Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23 и департамента лесного комплекса 8 (3452) 42-76-34.

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# пожароопасный сезон

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