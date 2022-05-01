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Многодетным семьям Тюменской области расширят возможности целевого использования социальной выплаты

Политика, 15:30 17 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской облдумы единогласно поддержали изменения, которые расширяют возможности многодетных семей по целевому использованию социальной выплаты.

Многодетные семьи, по словам председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, смогут применять их на покупку земельных участков в качестве первоначального взноса, выплат основного долга и процентов по земельной ипотеке.

"Законопроект внесен в облдуму в порядке реализации права законодательной инициативы региональным правительством, - пояснил он. - Он разработан с целью повышения эффективности реализации областного закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей".

За все время реализации закона, сообщает пресс-служба областной думы, было предоставлено более 10 тыс. участков. "Те проблемы, которые возникали в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме по наличию земель, практически решены. Буквально за год-два все участники программы получат земельные участки", - заявил Владимир Ковин.

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# Владимир Ковин , многодетные семьи , облдума

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