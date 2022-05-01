Многодетным семьям Тюменской области расширят возможности целевого использования социальной выплаты
Депутаты Тюменской облдумы единогласно поддержали изменения, которые расширяют возможности многодетных семей по целевому использованию социальной выплаты.
Многодетные семьи, по словам председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, смогут применять их на покупку земельных участков в качестве первоначального взноса, выплат основного долга и процентов по земельной ипотеке.
"Законопроект внесен в облдуму в порядке реализации права законодательной инициативы региональным правительством, - пояснил он. - Он разработан с целью повышения эффективности реализации областного закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей".
За все время реализации закона, сообщает пресс-служба областной думы, было предоставлено более 10 тыс. участков. "Те проблемы, которые возникали в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске, Ишиме по наличию земель, практически решены. Буквально за год-два все участники программы получат земельные участки", - заявил Владимир Ковин.