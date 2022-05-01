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Творческих тюменцев приглашают на фестиваль "Таврида. АРТ"

Общество, 13:51 18 мая 2022

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Жителей Тюменской области приглашают поучаствовать в фестивале "Таврида.АРТ". Мероприятие пройдет в Крыму в бухте Капсель рядом с Судаком с 12 по 16 июля. Прием заявок уже стартовал и продлится по 31 мая, сообщают организаторы.

Фестиваль Таврида. АРТ" является частью арт-кластера "Таврида". Эта экосистема проектов помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатором является центр развития культурных инициатив.

Арт-кластер реализуется с 2015 года и объединяет образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств, фестиваль "Таврида.АРТ", сеть региональных арт-резиденций, кастинг-платформу и Университет креативных индустрий, который начнет свою работу в 2023 году.

Мероприятия арт-кластера включены в федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" национального проекта "Образование" и проводятся при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Отметим, в 2021 году участниками фестиваля "Таврида.АРТ" от Тюменской области стали 38 человек, четверо участвовали в грантовом конкурсе. Хореограф мастерской современного танца в Тюмени, организатор III Международного фестиваля SOMA Александра Балецкая выиграла грант 650 тыс. рублей.

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# искусство , креативные индустрии , культура , Таврида , фестиваль

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