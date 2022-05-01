Пекарня в Нижнетавдинском районе снабжает школы и детсады ароматным хлебом и булочками

| Фото: Фестиваль ремесленного хлеба "Русский пекарь" во ВКонтакте | Фото: Фестиваль ремесленного хлеба "Русский пекарь" во ВКонтакте

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Более 1,5 тыс. булок хлеба и около тысячи кондитерских изделий производят за день в пекарне в с. Чугунаево Нижнетавдинского района. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил предприниматель Валерий Васенин.

По его словам, на производстве заняты 11 пекарей и три водителя. "Продукцию поставляют в торговые точки Нижнетавдинского района, обеспечивают свежим, ароматным хлебом и хлебобулочными изделиями школы и детсады. Наибольшим спросом пользуется хлеб и булочки с начинками", - добавил он.

Ассортимент продукции разнообразный: ржаной, гречневый, мультизлаковый, пшеничный хлеб; батоны; пирожки, курники, расстегаи, шаньги, пицца, булочки, ватрушки, сосиски в тесте, плетенки и многое другое.

"Цикл производства налажен, продукция пользуется стабильным спросом. В планах охватить и другие населённые пункты нашей области", - поделился Валерий Васенин.

Предприниматель жалеет только об одном, что не открыл пекарню лет 10 назад.

"Мы открылись в августе 2021 года, за неполный год уже реконструировали пекарню, увеличили производственную площадь на 50 квадратных метров, приобрели дополнительно печь, тестомес, более мощный тестоделитель, три автомобиля для развозки готовой продукции", - отметил он.

Начинающим предпринимателям Валерий Васенин пожелал ничего не бояться: "Необходимо решиться и работать. Только для того, чтобы что-то получилось, трудиться придется много".

Ирина Шемякина