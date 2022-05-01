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Противопаводковые дамбы отремонтируют в Уватском районе до конца июля

Общество, 12:47 18 мая 2022

глава Уватского района Вячеслав Елизаров в Telegram-канале | Фото: глава Уватского района Вячеслав Елизаров в Telegram-канале

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Ремонтные работы на противопаводковых дамбах в селах Уватского района Тюменской области закончат до конца июля. Об этом сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

В марте по ледовой переправе в с. Алымку завезли 11 тыс. кубометров грунта, которым осыпают гребень дамбы. Его поднимут до отметки, при которой сооружение будет способно защищать село от паводка. В Осиннике на укрепление конструкции используют девять тысяч кубометров грунта.

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Ремонт речных сооружений в Туртасе и Увате проведут тоже до конца июля.

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# дамбы , паводок , Уватский район

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