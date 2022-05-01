Творческого драйва, ярких выступлений и убедительных побед пожелал Якушев участникам студвесны

| Фото: группа "Студенческая весна | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Студенческая весна | Тюмень" ВКонтакте

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Творческого драйва, ярких выступлений и убедительных побед пожелал участникам финала Российской студвесны из Уральского федерального округа полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев. На всероссийском фестивале федеральный округ представляют почти 300 студентов.

"Российская студенческая весна" — одна из площадок, на которой молодое поколение может в полной мере проявить свои таланты и возможности. Пусть фестиваль запомнится вам незабываемой атмосферой, пусть каждый найдет новых друзей и сохранит эту дружбу на всю жизнь", — отметил Владимир Якушев.

Тюменскую область в финале фестиваля представляют 86 человек из пяти вузов — ТюмГУ, ТИУ, ТГИК, ТюмГМУ и ГАУ Северного Зауралья. В делегацию вошли обладатели Гран-при областной студвесны и те, кого рекомендовали эксперты по направлениям.

Финал XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" проходит в Самаре с 18 по 24 мая, на нем выступят 3,5 тыс. участников из 85 регионов страны. Конкурсных направлений 10 — региональные программы, вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео и арт. В каждой номинации обладатель гран-при получит 100 тыс. рублей, а команда, победившая в номинации "Региональная программа" — 250 тыс. рублей на реализацию творческих инициатив.