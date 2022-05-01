В Тюмени количество бюджетных мест по медспециальностям увеличат на 20%

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Количество бюджетных мест для студентов-медиков увеличат на 20% в следующем учебном году, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

"Тюменская область — в тренде увеличения бюджетных мест на весь спектр медицинских специальностей. И в нашем случае это не попытка угодить конъюнктуре, а острая необходимость", — сказал он.

В вузах Тюменской области будут бесплатно обучаться почти 7 тыс. студентов, 5,6 тыс. мест отданы на программы бакалавриата и специалитета.

Всего российским вузам выделяется 590 тыс. бюджетных мест. 73% от общего числа мест отдается в региональные вузы.