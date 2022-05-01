  • 23 мая 202223.05.2022понедельник
  • USD58,8862
    EUR60,8953
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ярмарка, развлечения и концерт ждут тоболяков в День защиты детей

Общество, 09:02 23 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ярмарка с развлечениями и концертом пройдет в Тобольске 1 июня, сообщает администрация города.

В День защиты детей на Базарной площади и в сквере Александра Михайлова гостям праздника представят изделия народного творчества и ремесел. Для детей будет работать прокат электромобилей, паровозик. На Базарной площади кафе Тобольска приготовят блюда на мангале, представят широкий ассортимент выпечной продукции, напитков. На обеих локациях выступят артисты и коллективы города с концертной программой.

Мероприятия пройдет с 11 до 15 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День защиты детей , Тобольск , ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:31 23.05.2022Речной флот Транснефти готов к навигации
10:20 23.05.2022В середине недели в Тюмени потеплеет до 27 градусов
09:36 23.05.2022На Ямале установили четыре поста наблюдений за загрязнением воздуха
09:25 23.05.2022Прямой ежедневный рейс из Тюмени в Сочи запускает Аэрофлот со 2 июня