Ярмарка, развлечения и концерт ждут тоболяков в День защиты детей
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Ярмарка с развлечениями и концертом пройдет в Тобольске 1 июня, сообщает администрация города.
В День защиты детей на Базарной площади и в сквере Александра Михайлова гостям праздника представят изделия народного творчества и ремесел. Для детей будет работать прокат электромобилей, паровозик. На Базарной площади кафе Тобольска приготовят блюда на мангале, представят широкий ассортимент выпечной продукции, напитков. На обеих локациях выступят артисты и коллективы города с концертной программой.
Мероприятия пройдет с 11 до 15 часов.