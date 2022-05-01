Ярмарка, развлечения и концерт ждут тоболяков в День защиты детей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ярмарка с развлечениями и концертом пройдет в Тобольске 1 июня, сообщает администрация города.

В День защиты детей на Базарной площади и в сквере Александра Михайлова гостям праздника представят изделия народного творчества и ремесел. Для детей будет работать прокат электромобилей, паровозик. На Базарной площади кафе Тобольска приготовят блюда на мангале, представят широкий ассортимент выпечной продукции, напитков. На обеих локациях выступят артисты и коллективы города с концертной программой.

Мероприятия пройдет с 11 до 15 часов.