Тюменцев предупреждают о сильном ветре и дожде 21 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О неблагоприятной погоде предупреждают жителей Тюмени синоптики. По данным единого центра оперативного реагирования, в областном центре ожидаются сильный ветер и дождь.

В ночь на 21 мая прогнозируется юго-западный ветер с переходом на восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2 градусов.

Днем 21 мая скорость ветра может достигать 18 метров в секунду, пройдет сильный дождь, температура воздуха составит от 10 до 12 градусов выше ноля.

22 мая вероятность дождя сохранится. Ветер сменит направление на южное и будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем не превысит 10 градусов.