  • 20 мая 202220.05.2022пятница
  • USD62,4031
    EUR64,9358
  • В Тюмени 10..12 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев предупреждают о сильном ветре и дожде 21 мая

Общество, 16:25 20 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О неблагоприятной погоде предупреждают жителей Тюмени синоптики. По данным единого центра оперативного реагирования, в областном центре ожидаются сильный ветер и дождь.

В ночь на 21 мая прогнозируется юго-западный ветер с переходом на восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2 градусов.

Днем 21 мая скорость ветра может достигать 18 метров в секунду, пройдет сильный дождь, температура воздуха составит от 10 до 12 градусов выше ноля.

22 мая вероятность дождя сохранится. Ветер сменит направление на южное и будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем не превысит 10 градусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дождь , непогода , погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:19 20.05.2022Тюменская ОКБ № 2 признана лидером отрасли на X Международном конгрессе
17:01 20.05.2022Жители Тюменской области могут получить 1000 рублей на карту Сбербанка
16:46 20.05.2022Тюменский фестиваль "Музсходка" запустил краудфандинг
16:35 20.05.2022Тюменские "моржи" отметили заплывом 15-летие "Бессмертного полка"