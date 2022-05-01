Тюменка стала лауреатом конкурса журналистского мастерства Республики Тыва

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Член Союза журналистов Тюменской области Кристина Третьякова стала лауреатом XVIII межрегионального творческого конкурса журналистского мастерства "Агальматолитовое перо-2021".

Всего поступили 73 работы всех жанров: печатные и телевизионные очерки, интервью, репортажи, информации и зарисовки, видеоролики, фоторепортажи, краеведческие книги и фотоальбомы, документальный фильм. Конкурсанты были из Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Тюмени, Читы, Иркутска, Красноярского края и Республики Тыва.

"Про конкурс я узнала случайно. Увидела в Интернете паблик журналистского сообщества, где было написано, что Союз журналистов Тувы приглашает всех желающих, подала заявку и подготовила материалы. Рада, что меня признали и оценили. Когда узнала о своей победе, хотелось прыгать от счастья", - сказала Кристина.

На конкурс она предоставила материалы о двух уроженках Тувы, оба материала жюри отметило.

Первый посвящен Кларе Дончи-Оол - легендарной эквилибристке, заслуженной артистке Тувинской АССР. Много лет она ходила под куполом цирка по свободно висящей проволоке.

Второй материал был об Анне Ламажаа - независимомо авторе, враче высшей категории, ветеране труда, заслуженном деятеле здравоохранения Республики Тыва.

По словам Кристины Третьяковой, ее сильная сторона — написание материалов о людях и их судьбах. И тема конкурса была подходящая: "Тува за 100 лет: события, факты, люди".

"Помогло мне то, что дома у меня хорошая библиотека, читала, искала информацию, изучала архивные документы, созванивалась с героинями своих материалов. Мне эти женщины показались очень интересными, многогранными людьми", - пояснила она.

Работы конкурсантов оценивали заслуженные журналисты Российской Федерации. Жюри отметило работы 34 участников: из них 21 – лауреаты, 13 – дипломанты. Кристина Третьякова была награждена традиционным настольным знаком – агальматолитовым пером ручной работы тувинского камнереза и дипломом.

Кристина Третьякова работает помощником судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, но журналистика всегда была ее любовью.

"Это моя судьба, теперь уже мое хобби и творческая отдушина в серых и сухих юридических буднях. Семь лет я проработала в районной газете "Красное знамя". Бывают мысли вернуться в эту сферу, но только, если я сама сделаю информационный продукт. Идеи, желание и видение есть. Хочется реализовывать их", - отметила она.

Ирина Шемякина