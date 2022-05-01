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Дом вверх дном с кофейней-библиотекой открывается в Тобольске

Общество, 14:16 22 мая 2022

Аттракцион "Дом вверх дном" открывается в городском сквере имени Александра Михайлова в Тобольске 1 июня.

На первом этаже здания находится кофейня-библиотека, где можно будет почитать и отдохнуть. На втором этаже все предметы интерьера расположены в двух плоскостях и вверх ногами.

Дизайн-проект разработала крупнейшая в России компания-производитель музеев-аттракционов. Подобные перевернутые дома есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Анапе, Абрау-Дюрсо, Омске и Новосибирске.

Инвестиционный проект реализуется при поддержке городской администрации и фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

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