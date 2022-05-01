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Тюменские студенты прокачают предпринимательские навыки в деловой игре

Общество, 08:04 26 мая 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты ТюмГУ прокачают предпринимательские компетенции в деловой технологической игре "Построй компанию. Продай компанию", которая пройдет на базе Института социально-гуманитарных наук 31 мая, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Учащиеся всех направлений оценят свои способности к предпринимательству, проходя через деловые ситуации из реального бизнеса. Благодаря участию в подобных интерактивных играх и соответствующей системе стажировок, студенты уже в университете могут получить базовые навыки создания, развития и продажи собственного бизнеса. Участников тренинга ждет бизнес-квест, лекции от предпринимателей и экспертов.

По итогам игры выберут лучших участников, которых пригласят на оплачиваемую предпринимательскую стажировку в московский Техноспарк.

Игра пройдет по адресу: ул. Ленина, 23, ауд. 501. Регистрироваться для участия можно по ссылке.

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# бизнес , деловая игра , предпринимательство , ТюмГУ

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