Насильника и убийцу девушки осудили в Тюмени 20 лет спустя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 лет колонии строгого режима получил тюменец за изнасилование и убийство, совершенное 20 лет назад, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В 2002 году мужчина арендовал квартиру в доме по ул. Седова в Тюмени. Около полуночи 11 сентября у сквера Немцова он встретил девушку, которая согласилась пойти к нему домой.

Угостив гостью вином, мужчина стал к ней приставать, но получил отказ. Тогда мужчина несколько раз ударил ее, а потом изнасиловал. Потерпевшая припугнула насильника заявлением в милицию и засобиралась домой. Опасаясь, что она действительно осуществит угрозу, тюменец решил убить гостью.

Предложив ее проводить, он вооружился кухонным ножом, который спрятал в рукаве куртки. Девушка почувствовала неладное и попыталась сбежать во дворах в районе ул. Тарской. Однако насильник поймал ее, несколько раз ударил кулаком и нанес жертве не менее 10 ударов ножом в шею.

Ранение в сонную артерию оказалось смертельным. Бросив девушку умирать на улице, убийца забросил нож на трансформаторную будку и скрылся.

Вычислить по горячим следам преступника не удалось, в 2003 году он был осужден за убийство мужчины на 14 лет. В изнасиловании и убийстве он признался только в 2021 году, написал явку с повинной и согласился сотрудничать со следствием.