Лучших юных пожарных выявят среди школьников Тюменского района

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Соревнования дружин юных пожарных Тюменского района начнется на стадионе Андреевской школы 27 мая в 10 часов. Заявки на турнир подали 12 команд, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" сотрудник региональной противопожарной службы Геннадий Грибич.

Участниками станут юноши и девушки от 12 до 17 лет. Также в каждой команде будет по одному представителю данной районной школы. Ребятам предстоит эстафета в четыре этапа. Первый — преодоление барьера с разбега, второй — прокладка рукавной линии и присоединение к разветвлению рукава, третий — оказание первой медицинской помощи и переноска пострадавшего, четвертый — тушение горючей жидкости.

"Мы хотим научить детей любить спорт, правильно тушить пожар, да и в целом они узнают, как действовать в случае возгорания. И, конечно, чтобы люди понимали, что есть такая служба МЧС, противопожарная служба. Обязательно им подробнее об этом расскажем", - отметил Геннадий Грибич.

По результатам турнира победителям и призерам вручат грамоты, кубки и подарки. Отдельно подарком наградят лучшего участника в этапе "Тушение горючей жидкости". Кроме этого, отличившихся ребят пригласят в сборную по пожарно-прикладному спорту.

Добавим, что ранее соревнования дружин юных пожарных уже прошли в Нижнетавдинском районе и Тюмени.

Виктория Макарова