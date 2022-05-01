В Тюмени впервые пройдет турнир по кулачным боям

| Фото: пресс-служба Союза экстремальных видов спорта | Фото: пресс-служба Союза экстремальных видов спорта

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Турнир по кулачным боям впервые пройдет в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" в Тюмени 28 мая. На ринге сойдутся восемь пар - 16 профессиональных бойцов из областной столицы, Тобольска, Пыть-Яха и Лянтора.

Зрителям представят разные виды боевых искусств – бокс, тайский бокс, смешанные боевые единоборства, рукопашный бой и кикбоксинг. На турнире сразятся в новом виде спорта – кулачный бой.

“Тюменская область одной из первых регионов принимает турнир на голых кулаках как самодостаточный проект – культура только зарождается в России и Тюмень ее подхватывает. Совсем недавно кулачные бои ассоциировались с чем-то криминальным, а сегодня это уже официальный вид спорта, который набирает популярность, индустрия активно развивается в России и привлекает все больше внимания. В ноябре 2021 года бои на голых кулаках были признаны официальным видом спорта и попадают в зону действия Федерации бокса России”, – рассказали в пресс-службе Союза экстремальных видов спорта.

Главным боем турнира "Лига бокса "На кулаках" станет встреча тюменцев КМС по тайскому боксу Артема Казымова и призера турниров по боксу Тюменской области 2021 года Сергея Богданова. Организаторы заверяют, что главный бой никого не оставит равнодушным.

Старт события - в 18 часов. Вход на турнир платный. Собранные средства пойдут на организацию и призовой фонд для всех участников и победителей.