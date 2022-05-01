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Тюменский санаторий получил премию всероссийского форума "Здравница-2022"

Общество, 13:45 27 мая 2022

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

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Тюменский санаторий Siberia Resort & Spa удостоился премии менеджмента качества санаторно-курортных услуг в номинации "Лидерство и лучшие практики в эффективном управлении бизнес-проектами" на XXI Всероссийском форуме "Здравница-2022", который открылся в Самаре 26 мая, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

После церемонии награждения участники обсудили вопросы льготного кредитования с учетом программ поддержки в период санкционного давления, современные тренды развития курортных кластеров и другие темы.

Санаторий Siberia Resort & Spa не в первый раз завоевывает награды. Учреждение – обладатель золотой медали в номинации "Лучшие технологии восстановительной медицины", а также золотой медали "Лучшая здравница для семейного отдыха" на всероссийском форуме "Здравница" в 2017 году.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Форум "Здравница" – одно из крупнейших и знаковых событий в области санаторно-курортного лечения и здравоохранения России. В 2022 году в мероприятии участвовали представители 27 регионов РФ.

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , бизнес , санаторий

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