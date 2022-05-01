90 юных гимнастов примут участие в первых соревнованиях "Восходящие звездочки Тюмени"

| Фото: Департамент спорта Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Департамент спорта Тюменской области во ВКонтакте

Региональные соревнования по спортивной гимнастике "Восходящие звездочки Тюмени" впервые пройдут в областной столице 28 и 29 мая, сообщает региональный департамент спорта.

Их примет Центр спортивной гимнастики на ул. Ватутина, 1. Как отмечают специалисты центра, интерес к этому виду спорта вырос среди тюменцев, поэтому региональная федерация включила в областной календарь новые соревнования для юных гимнастов "Восходящие звездочки Тюмени".

Участниками станут почти 90 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Асбеста, Екатеринбурга, Ижевска, Сургута, Когалыма. Спортсмены продемонстрируют свое мастерство на коне, кольцах, разновысоких и параллельных брусьях, бревне, перекладине, в опорных прыжках и вольных упражнениях.

Начало соревнований - в 10 часов.