Музей Победы пригласил жителей Тюменской области на онлайн-программу ко Дню пограничника

| Фото: Музей Победы | Фото: Музей Победы

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На онлайн-программу приглашает жителей Тюменской области Музей Победы в рамках празднования Дня пограничника 28 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

Интернет-посетители смогут узнать о героической истории защитников города Перемышль, посетить виртуальную экскурсию по Брестской крепости, которая одной из первых принял на себя удар фашистских захватчиков, и увидеть фильм "На границе" в рамках традиционных онлайн-показов кинотеатра "Поклонка".

Присоединиться к программе можно на сайте.

Виртуальных гостей пригласят на онлайн-экскурсию по экспозиции "Подвиг народа", они "побывают" в легендарной Брестской крепости. Оборона Цитадели стала одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Пользователи увидят театрализованный рассказ о защитниках крепости, узнают не только об обороне, но и о судьбах конкретных героев-красноармейцев и их близких, врачах и медсестрах. Перед ними развернутся события 22 июня 1941 года - первый налет, спасение раненых, бои с фашистами. Наряду с современными мультимедийными технологиями в экспозиции показаны уникальные подлинные экспонаты: обгоревшие кирпичи и расплавленные стёкла из крепости, личные вещи участников обороны и не только.

Программа "День в истории" посвящена подвигу пограничников в Перемышле. 22 июня 1941 года этот город, находившийся рядом с государственной границей СССР, в числе первых встретил врага. Экскурсовод Музея Победы Виталий Молев расскажет о героизме и мужестве защитников Перемышля. Он стал первым советским городом, отбитым у немцев уже 23 июня 1941 года.

Больше узнать об истории Перемышля виртуальные посетители смогут из беседы заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Станислава Давыдова с кинорежиссёром-документалистом Вадимом Гасановым. Интернет-гостей приглашают на лекцию в рамках проекта "История в деталях".

В завершение онлайн-программы кинотеатр "Поклонка" бесплатно покажет фильм "На границе" режиссера Александра Иванова.