В Аромашевском районе назван лидер посевной кампании

| Фото: глава Аромашевского района Игорь Власов в Telegram | Фото: глава Аромашевского района Игорь Власов в Telegram

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Агрохолдинг "Аромашевский" первым в районе завершил посевную кампанию: засеяно 2 тыс. 747 га, из них пшеницей - 2 тыс. 243 га, рапсом - 250 га, ячменем - 254 га. Для аграриев этого предприятия это вторая посевная кампания, рассказала начальник управления сельского хозяйства Аромашевского района Светлана Волкова.

"В 2021 году яровой сев агрохолдинга составил 138 гектаров. Увеличение посевной площади обусловлено тем, что предприятие вводит в оборот залежные земли, которые есть на территории района", - уточнила она, добавив, что холдинг был создан в 2020 году.

Всего в районе планируют засеять 26 тыс. 125 га, в полях - сотрудники 17 сельхозпредприятий.

"Более 50% площади уже засеяли. Если не помешают погодные условия, аграрии завершат посевную до 2-3 июня. Перед весенне-полевыми работами хозяйства закупили четыре посевных комплекса, два катка для выравнивания и уплотнения почвы, оборудование для боронования, технику для химпрополки, большегрузную и вездеходную технику", - уточнила она.

По данным департамента АПК Тюменской области, в лидерах по темпам ведения посевной кампании - Сладковский район, здесь засеяно более 70% площадей.

Юлия Карандашева