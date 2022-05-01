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Видеоподкасты с художниками, режиссерами, перформерами выпустят в Тюмени осенью 2022 года

Общество, 15:18 26 мая 2022

предоставлено Мариной Малюгиной

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Серию видеоподкастов с художниками, музыкантами, режиссёрами, перформерами и другими креаторами запустит арт-группа СПКТР - сообщество практики, критики, трёпа и риторики - осенью 2022 г. Поможет в этом грант Росмолодежи в 230 тыс. рублей, который группа выиграла по итогам первого конкурса в этом году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель проекта, продюсер Марина Малюгина.

"В каждом выпуске гости встретятся, чтобы обсудить актуальные темы в искусстве. А в итоге мы создадим алгоритм основных действий для молодых начинающих создателей как им развивать своё дело в регионе: с чего начать, где искать поддержку, как не допустить некоторых ошибок", - говорит Марина.

Идею проекта предложили члены арт-группы - Лена Клейман, Юля Эдилян, Кирилл Шестаков и Марина Малюгина - в прошлом году. Тогда они и начали снимать подкасты с представителями арт-среды.

"А потом мы подумали, что будет интересно собрать их вместе и просто поговорить о важном. Съемки мы начнём осенью, они пройдут в мастерских художников и на площадках молодёжных пространств города", - сказала руководитель проекта.

Все подкасты опубликуют в группе во ВКонтакте и на канале в Youtube.

Напомним, всего 12 проектов от Тюменской области победили по итогам первого сезона конкурса от Росмолодежи среди физических лиц. На их реализацию выделено более 8,5 млн рублей.

Анжела Лебедева

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# гранты , конкурс , подкасты , Росмолодежь , художники

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