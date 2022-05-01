Жительницы Ялуторовска готовятся к дефиле в этнокостюмах

| Фото: Культурный центр "Арт-вояж" Ялуторовск во ВКонтакте | Фото: Культурный центр "Арт-вояж" Ялуторовск во ВКонтакте

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Финал конкурса творчества и красоты "Сударушка-2022" состоится в День города в Ялуторовском остроге 25 июня. Зрители праздника увидят творческие выступления участниц и дефиле в этнокостюмах. Победительницу наградят дизайнерским кокошником.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

"2022 год объявлен Годом культурного наследия, поэтому мы решили организовать такой конкурс. Мы хотим, чтобы наши девушки не только показали свою красоту, но и окунулись в народное творчество, русский быт, культуру", - рассказала Нина Бешенцева.

С 1 по 24 июня пройдет подготовительный этап. Конкурсантки с кураторами будут готовиться к выступлению в финале. Они научатся дефиле, позированию, этикету, актерскому мастерству. Участницы побывают на занятиях по вокалу, хореографии, основам народной культуры.

Стать участницей конкурса могут девушки от 14 до 20 лет. Подать заявку можно до 1 июня по телефону: 8(34535)2-05-95.

Юлия Карандашева