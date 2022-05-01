На территории тобольской школы появятся новые корты, дорожки для бега и скандинавской ходьбы

Telegram-канал Максима Афанасьева Telegram-канал Максима Афанасьева

Новые корты и спортивные площадки, дорожки для бега и скандинавской ходьбы, футбольное поле появятся на территории школы №12 в 8 микрорайоне Тобольска. Активные работы по строительству, модернизации и благоустройству объекта начнутся с летних каникул.

Об этом глава города Максим Афанасьев написал в своем Telegram-канале.

"Работы идут согласно графику, с началом каникул темпы будут значительно увеличены. Это первая пришкольная площадка, которую мы комплексно преображаем. В будущем такая модернизация близлежащего пространства коснется и других школ", - рассказал он.

По проекту здесь также предусмотрены локации для прогулок и отдыха с качелями под навесом и всесезонным книгообменником.