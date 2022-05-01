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Более миллиарда рублей пошло на благоустройство в Тюменской области в 2021 году

Губернатор, 12:06 26 мая 2022

vk.com/publicspaces_zavodoukovsk | Фото: vk.com/publicspaces_zavodoukovsk

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113 объектов, в том числе 85 дворовых территорий и 28 общественных пространств, благоустроили в 2021 году в Тюменской области. На эти цели направили 1 млрд 55 млн рублей.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в ежегодном отчете о работе за 2021 год на заседании Тюменской областной думы 26 мая.

Он напомнил о том, что субъект третий год подряд становится победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Это позволило в 2021 году благоустроить центральный парк в Заводоуковске. В 2022 году создадут пешеходные зоны на улицах Пушкина и Горького, благоустроят сквер возле Дома культуры в Ишиме.

"Благодаря работе по развитию инфраструктуры, благоустройству Тюменская область становится центром притяжения для жителей региона и туристов", - подчеркнул губернатор.

Инна Кондрашкина

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# Александр Моор , благоустройство , Заводоуковск , областная дума , отчет губернатора

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