Тюменская область вошла в Топ-5 регионов России по развитию арт-кластеров

| Фото: МТЦ "Космос" (архив) | Фото: МТЦ "Космос" (архив)

Тюменская область вошла в пятерку лучших регионов России по развитию программы арт-кластеров "Арт-резиденция", сообщил глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами областной думы 26 мая с отчетом о деятельности правительства Тюменской области за 2021 год.

Успешной практикой по поддержке инициатив молодежных сообществ является открытие общественных сообществ в формате мультицентра.

"В Тюменской области действует 400 молодежных сообществ, которые в 2021 году организовали более четырех тысяч событий, в них участвовали 190 тысяч человек", - рассказал Александр Моор.

Поток форматов и активностей, которые предлагают молодежные общества, уже сегодня превышает возможности действующей инфраструктуры. Для дальнейшего развития в ближайшие два года будут запущены три новых мультицентра в Ялуторовске, Заводоуковске и Тюменском районе.

Начнется работа над тремя абсолютно новыми пространствами в областном центре. Это перенос деятельности молодежного театрального центра "Космос" в новое здание, запуск Студенческого социального акселератора и "Арт-резиденции".

Оксана Корнеенкова