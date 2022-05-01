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Тюменская область вошла в Топ-5 регионов России по развитию арт-кластеров

Губернатор, 11:35 26 мая 2022

МТЦ "Космос" (архив) | Фото: МТЦ "Космос" (архив)

Тюменская область вошла в пятерку лучших регионов России по развитию программы арт-кластеров "Арт-резиденция", сообщил глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами областной думы 26 мая с отчетом о деятельности правительства Тюменской области за 2021 год.

Успешной практикой по поддержке инициатив молодежных сообществ является открытие общественных сообществ в формате мультицентра.

"В Тюменской области действует 400 молодежных сообществ, которые в 2021 году организовали более четырех тысяч событий, в них участвовали 190 тысяч человек", - рассказал Александр Моор.

Поток форматов и активностей, которые предлагают молодежные общества, уже сегодня превышает возможности действующей инфраструктуры. Для дальнейшего развития в ближайшие два года будут запущены три новых мультицентра в Ялуторовске, Заводоуковске и Тюменском районе.

Начнется работа над тремя абсолютно новыми пространствами в областном центре. Это перенос деятельности молодежного театрального центра "Космос" в новое здание, запуск Студенческого социального акселератора и "Арт-резиденции".

Оксана Корнеенкова

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# Александр Моор , молодежь , отчет губернатора

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