Тюменская область вошла в Топ-5 регионов России по развитию арт-кластеров
Тюменская область вошла в пятерку лучших регионов России по развитию программы арт-кластеров "Арт-резиденция", сообщил глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами областной думы 26 мая с отчетом о деятельности правительства Тюменской области за 2021 год.
Успешной практикой по поддержке инициатив молодежных сообществ является открытие общественных сообществ в формате мультицентра.
"В Тюменской области действует 400 молодежных сообществ, которые в 2021 году организовали более четырех тысяч событий, в них участвовали 190 тысяч человек", - рассказал Александр Моор.
Поток форматов и активностей, которые предлагают молодежные общества, уже сегодня превышает возможности действующей инфраструктуры. Для дальнейшего развития в ближайшие два года будут запущены три новых мультицентра в Ялуторовске, Заводоуковске и Тюменском районе.
Начнется работа над тремя абсолютно новыми пространствами в областном центре. Это перенос деятельности молодежного театрального центра "Космос" в новое здание, запуск Студенческого социального акселератора и "Арт-резиденции".
Оксана Корнеенкова