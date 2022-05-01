  • 26 мая 202226.05.2022четверг
  • USD56,2996
    EUR57,9210
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 300 инвестиционных проектов реализовали в Тюменской области в 2021 году

Экономика, 11:24 26 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Более миллиарда рублей пошло на благоустройство в Тюменской области в 2021 году

330 инвестиционных проектов реализовали и более 3 тыс. рабочих мест создали в муниципалитетах Тюменской области в 2021 году.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства региона на заседании Тюменской областной думы 26 мая.

"Работа по привлечению инвестиций включала предоставление налоговых преференций для инвесторов, развитие производственных площадок и привлечение инвесторов в приоритетные сферы развития Тюменской области", — сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе продолжают формировать муниципальные индустриальные площадки. На начало 2022 года в реестр включили пять: Аромашевскую, Казанскую, Абатскую, Нижнетавдинскую, а также площадку в д. Медведчикова Тобольского района.

Резидентами Боровского и Богандинского индустриальных парков являются 19 компаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиции , муниципалитеты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:27 26.05.2022Тюменская фабрика "Сибирская обувь" наращивает выпуск продукции и продвигает ее на маркетплейсах
11:24 26.05.2022Более 300 инвестиционных проектов реализовали в Тюменской области в 2021 году
10:50 26.05.2022Комплекс по производству фанеры и пиролизного масла построят в Уватском районе
18:19 25.05.2022Банки начали принимать заявки на сельскую ипотеку в Тюменской области