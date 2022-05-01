Более 300 инвестиционных проектов реализовали в Тюменской области в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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330 инвестиционных проектов реализовали и более 3 тыс. рабочих мест создали в муниципалитетах Тюменской области в 2021 году.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства региона на заседании Тюменской областной думы 26 мая.

"Работа по привлечению инвестиций включала предоставление налоговых преференций для инвесторов, развитие производственных площадок и привлечение инвесторов в приоритетные сферы развития Тюменской области", — сказал он.

Губернатор отметил, что в регионе продолжают формировать муниципальные индустриальные площадки. На начало 2022 года в реестр включили пять: Аромашевскую, Казанскую, Абатскую, Нижнетавдинскую, а также площадку в д. Медведчикова Тобольского района.

Резидентами Боровского и Богандинского индустриальных парков являются 19 компаний.