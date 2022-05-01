Тюменский коллектив формейшн "Вера" выступит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

| Фото: пресс-служба Федерации танцевального спорта Тюменской области | Фото: пресс-служба Федерации танцевального спорта Тюменской области

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Коллектив формейшн "Вера" участвует в проекте "Классика на Дворцовой", который проходит в честь Дня города в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Шестикратные чемпионы мира по танцевальному спорту среди команд формейшн в европейской программе исполнят на площади три композиции. Участие в проекте тюменский танцевальный коллектив принимает второй год.

"Классика на Дворцовой" - это шоу на основе классического репертуара в исполнении оперных голосов под аккомпанемент академического симфонического оркестра.