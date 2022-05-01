  • 26 мая 202226.05.2022четверг
  • USD56,2996
    EUR57,9210
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В семейном фестивале "Торт" примут участие 15 тюменских кондитеров

Общество, 14:37 26 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Детство стало темой семейного фестиваля "Торт", который начнется в тюменском ТРЦ "Па-На-Ма" 28 мая в 10 часов. 15 кондитеров примут участие в конкурсе "Кондитер года".

"Все участники — домашние кондитеры Тюмени. Еще у нас будет работать сладкая ярмарка. Там вместе с кондитерами свои творения выставят и хендмейд-мастера. На этой площадке пройдет финал фестиваля талантов, отборочные туры которого шли несколько месяцев. В финале выступят самые лучшие юные артисты города — танцевальные коллективы, вокальные, цирковые студии и модельные агентства. Всего около 230 человек", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор события Ольга Шестакова.

Продегустировать торты смогут все, кто сделал покупку на любую сумму в ТРЦ "Па-На-Ма" в день проведения кондитерского фестиваля. Главное условие — предоставить чек. Один талон равен одному куску торта. В конце эти чеки подсчитают у каждого кондитера. Участник конкурса тортов, набравший больше всего талонов, получит звание "Народный кондитер".

Также гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше подарков от торгового центра. Главным призом станет двухкилограммовый торт. На его розыгрыше можно не присутствовать, обладателю чека позвонят по оставленному номеру телефона.

Кроме того, на мастер-классе тюменцев научат готовить бенто-торты, которые популярны в последнее время.

С расписанием фестиваля можно ознакомиться по ссылке. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кондитеры , конкурс , семьи , торты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 26.05.2022Сельский учитель считает необходимым вдумчиво изучать историю России
14:37 26.05.2022В семейном фестивале "Торт" примут участие 15 тюменских кондитеров
14:27 26.05.2022Эксперт: работа исследовательского центра "НОВАТЭК" в Тюмени сделает добычу углеводородов экологичней
14:05 26.05.2022Тюменский психотерапевт посоветовала родителям добавить в меню шоколад на период экзаменов