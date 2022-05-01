Более 8,5 миллионов рублей выделили на реализацию проектов тюменцев на конкурсе Росмолодежи

| Фото: МТЦ "Космос" (архив) | Фото: МТЦ "Космос" (архив)

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12 проектов от Тюменской области победили по итогам первого сезона конкурса от Росмолодежи среди физических лиц. На их реализацию выделили более 8,5 млн рублей. Результаты объявили 24 мая, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Самый крупный достался тюменцу Александру Школенко. Его документальный фильм получил 1 млн 450 тыс. рублей. По его словам, команда хочет снять уникальный фильм о тренере чемпионов и о самих чемпионах.

Проект тюменки Ксении Маракулиной "Образовательный интенсив "Ярче!" поможет обучить педагогов и учеников школ Тюмени основам создания дизайн-проектов по озеленению пришкольных территорий. В результате обновится вид школьных дворов — места организации досуга. На реализацию выделено 562 тыс. рублей.

"Такие конкурсы дают шанс показать себя и то, на что ты способен. Помогают сделать мир чуточку лучше. Благодаря этому гранту я и моя команда сделаем наш город привлекательнее и ярче", — поделилась эмоциями Ксения Маракулина.

Креативный продюсер мультицентра "Моя территория" Дарья Краснова участвовала в конкурсе с проектом "Люди, которым нужно немного больше". Это серия подкастов и коротких документальных роликов о лидерах и сообществах региона, которые стремятся сделать его интереснее для молодежи.

"Для меня участие в таких конкурсах очень полезный опыт. Я работаю в организации, связанной с социальным проектированием. И мне интересно быть не просто человеком, который продвигает проекты, но и тем, кто сам их реализует. Круто, когда есть поддержка на государственном уровне, и ты понимаешь, что твоя идея кому-то нужна и оказалась полезной для других", — рассказала Дарья Краснова.

На конкурс в 2022 году подали более 14 тыс. заявок. Среди всех участников выделили 1063 победителя. Общая сумма грантов составила 867,9 млн рублей.