В Тюменской области доходы от туризма за пять лет увеличились в пять раз

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Всероссийский фестиваль косторезного искусства впервые пройдет в Тобольске

В пять раз увеличились доходы от туризма в Тюменской области за последние пять лет. Если в 2016 году в консолидированный бюджет региона поступило 416 млн рублей, то по итогам 2021 года эта цифра выросла до 2,3 млрд рублей.

Как отметила на пресс-конференции директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, это говорит об увеличении бюджетной эффективности отрасли туризма, а также о том, что ее можно и нужно развивать при минимальных вложениях.

Средний чек пребывания туриста в регионе составляет 16 тыс. рублей, что вдвое больше, чем в 2016 году. Пи этом пять лет назад туристы приезжали в Тюменскую область на один-два дня, а сейчас длительность пребывания выросла до трех-пяти дней. Растет и индивидуальный поток туристов. Лишь 20% гостей посещают Тюменскую область организованными группами, остальные 80% - самостоятельно.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Если три-четыре года назад мы были сосредоточены на продукте для организованного группового туриста, то сейчас ситуация меняется. И для индивидуальных туристов должны быть правильно настроены все сервисы - возможности бронирования транспорта, отелей, экскурсий, ресторанов. Они должны получить ответы на банальные вопросы - как добраться, где жить, где погулять, что посмотреть. Должна быть база отзывов и предложений. Это тот самый бесшовный путь гостя, который прорабатывает наша отраслевая команда", - говорит Мария Трофимова.

Туры в Тюменскую область продают более 150 туроператор из 40 регионов России. Чаще всего в регион приезжают гости из Свердловской, Челябинской, Курганской, Омской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также из Москвы и Московской области.

Любовь Голышева