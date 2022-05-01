60 детей из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области отдохнут в загородных лагерях Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 7 тысяч путевок по программе детского кешбэка продано в загородные лагеря Тюменской области. В них смогут отдохнуть также 60 детей из Московской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга. Об этом сообщила президент региональной ассоциации отдыха и оздоровления населения Лариса Шилова.

"Компенсация родителям составляет 50 процентов от стоимости путевки, если они оплачивают ее картой МИР, но не более 20 тысяч рублей. Каждый может приобрести путевки для своего ребенка на разные смены в лагеря Тюменской области и других регионов России. Ожидаем, что все места будут заняты", - уточнила Лариса Шилова.

По ее словам, этому способствует и снятие некоторых санитарно-эпидемиологических ограничений. Например, по наполняемости лагерей, поэтому в этот сезон они будут принимать на смены детей согласно своей мощности.

Вместе с тем, все сотрудники лагерей прошли углубленный медицинский осмотр, ревакцинацию от COVID-19 и прививаются от других заболеваний.

Напомним, что летняя оздоровительная кампания стартует в Тюменской области 28 мая. Первые смены будут открыты в лагерях им. Юрия Гагарина и в "Серебряном бору". В целом выделено более 20 тыс. мест в загородные лагеря.

Оксана Корнеенкова